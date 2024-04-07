الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يكرم الفائزين بمسابقتي "اصنع روبوتا" و"قرآنى نور حياتي"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كرم الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، الطلاب الفائزين بمسابقتي الذكاء الاصطناعي "اصنع روبوتا" و"قرآني نور حياتي" تحت إشراف إدارة التعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى.

تكريم الفائزين

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام، والدكتورة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي، وولاء سيف موجه الصفوف الأولى وموجهي الصفوف الأولى بالإدارت التعليمية والطلاب الفائزين وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور محمد عبدالتواب، أن هذا التكريم يأتي في إطار دعم الطلاب المتميزين والمتفوقين بكل المبادرات التي تساهم في تنمية وزيادة الوعي لديهم واكتشاف وصقل المواهب وتنميتها بأسلوب علمي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تكريم اليوم شمل تلاميذ الصفوف الأولى المشاركين في المسابقات الرمضانية التابعة لإدارة التعليم الإبتدائي وتوجيه الصفوف الأولى وعددهم 5 طلاب و5 معلمين، بالإضافة لتكريم ٢٥ طالبًا وطالبة الفائزين بمسابقة الذكاء الاصطناعي "اصنع روبوتا".

وأضاف أنه تم تكريم ٦ طلاب وهم الفائزين في مسابقة "قرآنى نور حياتي" لحفظ سورة النازعات بإجمالي تكريم ٣٨ طالبًا وطالبة، متمنيًا دوام النجاح والتفوق للجميع.

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تعليم التربية والتعليم بورسعيد تكريم حفل

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