رئيس بورفؤاد يلتقي منقذي شاطئ المدينة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعًا موسعًا، بمنقذي شاطئ مدينة بورفؤاد، بحضور منى الحسيني مديرة إدارة السياحة والمصيف وأحمد نجم مدير إدارة التخطيط ومحمد رفعت مدير الإدارة المالية بمجلس المدينة؛ لبحث سبل الارتقاء بمنظومة الإنقاذ داخل شاطئ المدينة خلال الموسم الصيفي الحالي.

وشدد على انتشار المنقذين بطول الشاطئ خلال ورديات العمل تحسبًا لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر؛ لحماية أرواح الأهالي، وضمان تواجد الأهالي داخل الخط الآمن للسباحة، لذلك يهيب مجلس مدينة بورفؤاد، رواد المدينة من المصطافين الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصًا على سلامتهم.

ومن المتوقع أن يشهد شاطئ مدينة بورفؤاد إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك حيث يحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطىء بورفؤاد، وكذلك يحرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات"

رئيس بورفؤاد يلتقي منقذي شاطئ المدينة

رئيس بورفؤاد يلتقي منقذي شاطئ المدينة