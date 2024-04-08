محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات أعمال لجنة الحصر لدراسة تطوير منطقة c6

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا، لمتابعة مستجدات أعمال لجنة الحصر لدراسة تطوير وإعادة تخطيط منطقة c6 بنطاق حي المناخ، وذلك في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها بورسعيد في جميع المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببوسعيد، والعميد نعمان على رئيس حى المناخ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد، من اللجنة المشكلة لدراسة تطوير المنطقة لأعمال الحصر الميداني لمنطقة c6 والوضع الراهن لجميع الأنشطة داخل المنطقة وتحديد ارض الفضاء والاشغالات، وذلك لإعادة تخطيطها بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد، اللجنة المشكلة من الجهات المختصة من الإسكان والمشروعات والإملاك وحماية أملاك الدولة والمساحة، بإعداد مقترح تفصيلي لتطوير وإعادة تخطيط المنطقة وتنميطها بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها محافظة بورسعيد.

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