الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: سوق الهنا الحضاري إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المطورة لأهالي "خديجة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجة بحي الضواحي، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة خديجة، وأيضًا في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، وذلك وسط توافد المواطنين من أهالي منطقة خديجة، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري السكرتير العام والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية.

يقام على مساحة 1700 م٢،و يضم 76 محلا تجاريا، و15 محل استثماري

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة 1700 م٢، ويضم 76 محلاً تجاريًا، و15 محلًا استثماريًا، ويشمل كافة الباعة الجائلين من السوق العشوائي القديم، حيث تم تسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين كافة أصحاب الأحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسه النشاط التجاري للمحال التي تسكينها، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة بوحدات آمنة كاملة المرافق.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تصميم السوق، والذي يعد نقلة حضارية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وأشار محافظ بورسعيد أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، مؤكدا علي تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم، وجه أهالي "خديجة" الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على جهود التطوير غير المسبوقة التي شهدتها منطقة خديجة بالكامل، مشيدين باهتمام محافظ بورسعيد البالغ بتطوير حي الضواحي وتزويده بالمشروعات الخدمية والحضارية التي ترتقي بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

IMG-20240408-WA0040
IMG-20240408-WA0040
IMG-20240408-WA0035
IMG-20240408-WA0035
IMG-20240408-WA0036
IMG-20240408-WA0036
IMG-20240408-WA0034
IMG-20240408-WA0034
IMG-20240408-WA0031
IMG-20240408-WA0031
IMG-20240408-WA0030
IMG-20240408-WA0030
سوق افتتاح بورسعيد حضاري أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير نادى التثقيف الفكرى الرياضى لذوى الهمم

محافظ بورسعيد: يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات

وكيل تعليم دمياط يكرم الفائزين بمسابقتي "اصنع روبوتا" و"قرآنى نور حياتي"

محافظة بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار جماعي لأبناء المحافظة بمركز شباب القابوطي

محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ٦٠ شابًا وفتاة

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

"أوقاف بورسعيد" تحتفل بليلة القدر وسط الآلاف من أبناء المحافظة

بورسعيد تنظم إفطارا جماعيا لأهالي الزهور والضواحي والمناخ غدا

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح