محافظ بورسعيد: سوق الهنا الحضاري إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المطورة لأهالي "خديجة"

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجة بحي الضواحي، والذي يأتي بالتزامن مع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة خديجة، وأيضًا في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وبناء أسواق حضارية جديدة تتناسب مع جهود التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، وذلك وسط توافد المواطنين من أهالي منطقة خديجة، رافقه خلالها الدكتور منصور بكري السكرتير العام والأستاذة سمر الموافي رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية.

يقام على مساحة 1700 م٢،و يضم 76 محلا تجاريا، و15 محل استثماري

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الهنا الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحي الضواحي، والذي يقام على مساحة 1700 م٢، ويضم 76 محلاً تجاريًا، و15 محلًا استثماريًا، ويشمل كافة الباعة الجائلين من السوق العشوائي القديم، حيث تم تسكينهم في السوق المطور لتحقيق الانضباط في الشوارع وتسهيل حركة المرور ومواجهة الإشغالات.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من نقل وتسكين كافة أصحاب الأحقيات بسوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة بحي الضواحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال التشغيل التجريبي للسوق والبدء في ممارسه النشاط التجاري للمحال التي تسكينها، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة بوحدات آمنة كاملة المرافق.

وأشاد محافظ بورسعيد بمستوى تصميم السوق، والذي يعد نقلة حضارية في الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وأشار محافظ بورسعيد أنّ السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة لبيع الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والمنتجات المتنوعة لتوفير احتياجات المواطنين وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع الحى ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، مؤكدا علي تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم، وجه أهالي "خديجة" الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على جهود التطوير غير المسبوقة التي شهدتها منطقة خديجة بالكامل، مشيدين باهتمام محافظ بورسعيد البالغ بتطوير حي الضواحي وتزويده بالمشروعات الخدمية والحضارية التي ترتقي بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

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