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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بإدارات الأمن والنظافة ويهنئهم بعيد الفطر

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم وتقديم التهنئة لهم في المناسبات المختلفة  ، جاء ذلك بحضور اللواء محمد التايب مستشار المحافظة للعلاقات العامة والإعلام واللواء ايمن جمال الدين رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بإدارات "الأمن والنظافة" 

ووجه محافظ بورسعيد، التهنئة للعمال وموظفي الأمن، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك  ، موجها الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل وشدد محافظ بورسعيد على العاملين بإدارة الأمن حسن معاملة المواطنين، خلال زيارتهم للمحافظة لتلقي الخدمات المختلفة، قائلا اننا جميعا نعمل لخدمة المواطن في المقام الاول، مؤكدا أن موظف الأمن يعد ممثلا عن كافة الأجهزة التنفيذية فيجب أن يظهر بصورة مشرفة أمام المواطنين.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، لافتا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

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محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لقاء عيد الفطر

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