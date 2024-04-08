الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: تجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر ببورسعيد وبورفؤاد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص وتجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

 

محافظ بورسعيد: تجهيز ١١ ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد وبورفؤاد 

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد، في  11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى وهم، ساحة مسجد السلام بحي الشرق، ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد الحرمين  بالتصنيع بحي الضواحي، ساحة مسجد الشبان المسلمين.

 

وسيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

 

ووجه المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أماكن ساحات صلاة العيد بورسعيد بورفؤاد استعدادات

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد: سوق الهنا الحضاري إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المطورة لأهالي "خديجة"

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بإدارات الأمن والنظافة ويهنئهم بعيد الفطر

محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير نادى التثقيف الفكرى الرياضى لذوى الهمم

محافظ بورسعيد: يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات

وكيل تعليم دمياط يكرم الفائزين بمسابقتي "اصنع روبوتا" و"قرآنى نور حياتي"

محافظة بورسعيد تشهد أكبر مائدة إفطار جماعي لأبناء المحافظة بمركز شباب القابوطي

محافظ بورسعيد يشهد حفل توزيع أجهزة كهربائية لـ٦٠ شابًا وفتاة

محافظ بورسعيد يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

جثة عارية ومكبلة بالحبال.. تفاصيل مرعبة لـ"جريمة بشتيل"

القبض على رجل أعمال قطرى هارب من 76 حكمًا قضائيًا فى الشيخ زايد

122 يومًا إجازة فى السنة.. تحرك برلمانى لاستثناء 3 قطاعات من العطلات الرسمية

صلاح: سامسون أفضل من يتحرك فى الثلث الهجومى.. و"روقا" طلب الرحيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح