محافظ بورسعيد: تجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر ببورسعيد وبورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص وتجهيز 11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

محافظ بورسعيد: تجهيز ١١ ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد وبورفؤاد

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في بورسعيد وبورفؤاد، في 11 ساحة تٌحيط بمساجد كبرى وهم، ساحة مسجد السلام بحي الشرق، ساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي، ساحة المسجد الكبير بمدينة بورفؤاد، ساحة المعمورة بطرح البحر، ساحة مسجد التوحيد بحي الزهور، ساحة مسجد الرزاق بالزهور، ساحة مسجد السيدة زينب ببنك الإسكان، ساحة مسجد حمدي تمام بطرح البحر، ساحة مسجد الحسين بحي المناخ، ساحة مسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ساحة مسجد الشبان المسلمين.

وسيتم السماح بفتح المساجد والساحات قبل الصلاة بنصف ساعة، لاستقبال المصلين وأسرهم، وسط أجواء الفرحة بالعيد.

ووجه المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.