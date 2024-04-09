الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محافظات

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين بحادث تصادم في بورسعيد

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة تقل مواد كيماوية حارقة "بترول" بأخرى نصف نقل على طريق بورسعيد - الإسماعيلية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقت هيئة الإسعاف بمحافظة بورسعيد بلاغا من الأهالي والمسافرين يفيد بوجود متوفي ومصابين نتيجة الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، ونقل جثامين المتوفين للمشرحة، وتبين أن هناك حالات حرق بين المصابين والمتوفين.

ووصل عدد المصابين والمتوفين في الحادث حتى الآن 11 مصابا بينهم صغيرين، بينما توفي شخص وهناك من بين المصابين من يعاني من حروق شديدة نتيجة المواد الكيماوية.

ووصل مستشفى 30 يونيو التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل كلا من، زياد محمد مصطفى 7 سنوات مصاب بكدمات بالجسم، سمير محمد مصطفى 4 سنوات إصابة بالركبة اليسرى، وعادل عبده عبد الرحمن 54 سنة إصابة بالرأس وانخفاض بضغط الدم، نادية مصطفى جمعة 54 سنة حروق من الدرجة الأولى والثانية متفرقة بالجسم والوجه، وسميرة محمد أحمد 54 سنة إصابة بالجانب الأيمن، وسمير مصطفى عبد الكريم 44 سنة حروق بالقدمين والساقين، ويوسف محمد الحسيني 8 سنوات إصابة بالذراع الأيمن والجانب الأيسر، ومصطفى عبد الكريم عوض 64 سنة إصابة بالرأس وجرح قطعي بالجبهة، وتسابيح عبدالعال محمد 64 سنة إصابة بالجانب الأيمن والفك، وسعاد عبد الكريم عوض 58 سنة إصابة  بالرأس والذراع الأيسر والقدم اليسرى، ونسرين السيد محمد 34 سنة، كدمات شديدة بالجسم.

فيما استقبلت مشرحه المستشفى أحمد محمد مصطفى (جثة).

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغا بالحادث، وجرى على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

آثار حروق إصابات حادث بورسعيد طريق

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