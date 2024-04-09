الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

العمل: إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ اليوم

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

يأتي ذلك في ضوء الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن وزارة العمل، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر، تنفيذًا لحكم المادة (52) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عملات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.

توحيد مواعيد الإجازات

وأشارت الوزارة إلى أن القرار يأتى في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد، فقد تقرر منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، على أن يكون يوم الأحد إجازة تخصم من رصيد إجازات العامل السنوية.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1112  لسنة 2024 بشأن اعتبار الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024 ميلادية حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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