أول إجازة في رمضان.. مواعيد الإجازات الرسمية عام 2024 للقطاع العام والخاص

يكثف المصريون لاسيما الموظفين في الدولة والقطاع العام البحث عن الإجازات الرسمية عام 2024، وذلك كونها فرصة للاستراحة من ضغوطات العمل، فهي إجازة مدفوعة لا تخصم من الرصيد السنوي للإجازات، كما يسعى العديد من المواطنين إلى البحث عن تواريخ الإجازات والأعياد الرسمية، خاصة أن هذه الأعياد تعتبر مناسبات هامة يحرص على الاحتفال بها معظم المصريين، وتكون تلك الإجازات والعطلات رسمية في البلاد للموظفين وطلاب المدارس.

مواعيد الإجازات الرسمية 2024

في عام 2024، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري، يبلغ عدد الإجازات الرسمية 17 يومًا، بالإضافة إلى الإجازات الأسبوعية التي تصل إلى 104 يومًا، مما يجعل إجمالي الإجازات الرسمية في عام 2024 حوالي 121 يومًا.

ويمكن تغيير بعض مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2024 وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث تم تأجيل الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت)، بهدف منح المواطنين إجازة متصلة.

الإجازات الرسمية في فبراير 2024

وفق ما أعلنه مجلس الوزراء في بداية العام الجاري، لا يشمل الشهر أية إجازات رسمية، ومن المفترض أن تكون أولى أيام الإجازات الرسمية يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، وهو عيد تحرير طابا، وهو المتوافق مع العاشر من رمضان وسنقدم لكم فيما يلي قائمة بالإجازات الرسمية لعام 2024، باستثناء أيام العطل الرسمية التي تصادف يومي الجمعة والسبت.

إجازات شهر أبريل 2024

- إجازة عيد الفطر المبارك: من الأربعاء 10 أبريل إلى الجمعة 12 أبريل.

- إجازة عيد تحرير سيناء: الثلاثاء 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2024

- إجازة عيد العمال: الأربعاء 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: الاثنين 6 مايو.

إجازات شهر يونيو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك: من الاثنين 17 يونيو إلى الأربعاء 20 يونيو.

- إجازة ثورة يونيو: الأحد 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية: الاثنين 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: الاثنين 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: الثلاثاء 23 يوليو.

إجازات شهر أكتوبر 2024

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: الأحد 6 أكتوبر "نصر حرب السادس من أكتوبر"

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