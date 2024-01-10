الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عددها 10 أيام.. الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2024 للعاملين في الدولة

الإجازات
الإجازات

مع بداية العام الميلادي الجديد يكثف الموظفون والعاملون بالقطاعين العام والخاص، عن الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2024، إذ ينتظر الكثير من العاملين والموظفين الحصول على إجازات رسمية مدفوعة بأجر وفقا لقانون العمل للاستفادة من هذه الأيام في التنزه والسفر بعيدًا عن العمل، ولا تخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي.

 الإجازات السنوية المدفوعة للموظفين عام 2024

مع قدوم 2024 يقوم الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة بالبحث عن الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، سواء كانت أعيادًا أو مناسباتًا عامة، أو احتفالات، أو إجازات أسبوعية، أو ذكرى الثورات، لقضاء وقت ممتع مع العائلة والخروج للتنزه وزيارة الأقارب.

موعد إجازة 25 يناير 2024 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

موعد عيد الأضحى 2024 - 1445  وكم عدد أيام إجازة العيد الكبير؟

الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2024

وفي شهر يناير 2024، تتضمن الإجازات 10 أيام مدفوعة الأجر، بما في ذلك عيد الميلاد المجيد والتي استفاد منها الموظفون يوم الأحد الماضي، وبدأت الإجازات في يناير 2024 بإجازة أسبوعية يوم الجمعة  الماضي الموافق 5 يناير 2024، والسبت 6 يناير 2024، ثم إجازة عيد الميلاد المجيد في الأحد 7 يناير 2024.

كما تستأنف الإجازات الرسمية في شهر يناير 2024 كالتالي: 

  • الجمعة 12 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • السبت 13 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • الجمعة 19 يناير إجازة أسبوعية
  • السبت 20 يناير إجازة أسبوعية.
  •  الخميس 25 يناير 2024.
  • عطلة عيد الشرطة المصرية وثورة 25 يناير.
  • الجمعة والسبت 26 و27 يناير إجازة أسبوعية.
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موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني

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موعد إجازة نصف العام 2024 وتاريخ بداية الفصل الدراسي الثاني

الإجازات الرسمية في عام 2024 للعاملين في القطاع العام والدولة 

إجازات شهر أبريل عام 2024

- إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل

- إجازة عيد تحرير سيناء: يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2024

- إجازة عيد العمال: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو.

- إجازة شم النسيم: يوم الاثنين الموافق 6 مايو.

إجازات شهر يونيو 2024

- إجازة عيد الأضحى المبارك: من يوم الاثنين الموافق 17 يونيو وحتى الأربعاء الموافق 20 يونيو 2024.

- إجازة ثورة يونيو: الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

إجازات شهر يوليو 2024

- إجازة عيد رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين الموافق 8 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الاثنين الموافق 16 يوليو.

- إجازة ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

إجازات شهر أكتوبر 2024

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973: يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

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