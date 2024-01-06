العطلات الرسمية.. إجازات شهر فبراير 2024 وجميع إجازات العام الجديد

إجازات شهر فبراير 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

إجازات شهر فبراير 2024

شهر فبراير من الشهور التى تختفى فيها الإجازات الرسمية باستثناء العطلات الأسبوعية وهى الجمعة والسبت من كل أسبوع للقطاع العام، بينما القطاع الخاص يحصل على يومين إجازة أسبوعية يتم تحديدها بالتوافق بين الموظف وصاحب العمل.

الإجازات الرسمية 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد:

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024

إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير :

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024

إجازة عيد الفطر 2024

تبدأ يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وتستمر 3 أيام، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024

إجازة عيد تحرير سيناء:

يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024

إجازة عيد العمال :

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024

إجازة شم النسيم

يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024

إجازة وقفة عرفات :

يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024

إجازة عيد الأضحي

تبدأ يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، وتستمر 4 أيام، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024

إجازة ثورة 30 يونيو:

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024

إجازة رأس السنة الهجرية:

يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2024

إجازة عيد الثورة:

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024

إجازة المولد النبوي الشريف:

يوم الإثنين الموافق يوم 16 سبتمبر 2024

إجازة عيد القوات المسلحة "نصر 6 أكتوبر"

يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2024

يذكر أن بحكم القانون فإن جميع العطلات الرسمية تمنح إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى المصالح والهيئات والوزارات الحكومية وكذلك هى إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى القطاع الخاص.

وتبدأ أولى الإجازات الرسمية بمناسبة احتفالية دينية هى غدا الأحد الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وبعدها بنحو 17 يوما يكون المصريين على موعد للاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير فى الخامس والعشرين من يناير.