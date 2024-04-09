الخبز المدعم متوافر خلال عيد الفطر.. خطة التموين لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة لضمان توفر الخبز المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2024، وتتضمن الخطة استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، واستمرار عمل المخابز خلال أيام العيد لإنتاج الخبز المدعم.

سداد مستحقات المخابز بشكل يومي

وفي إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال العيد، قامت الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع البنوك الوطنية لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يوميًا خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

ضمان استقرار أسعار الخبز

تأتي هذه الخطة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للحفاظ على استقرار أسعار الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين بسهولة خلال أيام العيد.

منافذ المجمعات الاستهلاكية

وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت، وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، وتطرح منتجات كعك العيد والبسكويت بسعر علبة بسكويت نشادر بـ150 جنيهًا، وكعك سادة بسعر 150 جنيهًا وكعك ملبن بسعر 140 جنيهًا، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيهًا للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيهًا وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه، وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيهًا وعلبة كعك مشكل "كرتون" وزن 1 كيلو بسعر 155 جنيهًا وعلبة "كرتون" وزن 2 كيلو بسعر 315 جنيهًا، وطرح علبة "كرتون" 3 كيلو بسعر 480 جنيهًا، وعلبة 4 كيلو بسعر 650 جنيهًا، وعلبة 5 كيلو بسعر 810 جنيهات.