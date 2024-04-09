الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الصحة يضرب بيد من حديد.. إحالة المخالفين بالمستشفيات للتحقيق

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية لوزير الصحة

خلال زيارته لمستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، لاحظ وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، العديد من المخالفات، فأحالها للتحقيق.

وانتقد الوزير تراخي شركتي الأمن والنظافة في تنفيذ مهامهما داخل المستشفى، ووجه بضرورة مراجعة التعاقد معهما.

استراحة خارجية

كما طالب بتوفير استراحة خارجية للمرضى للتخفيف من التكدس داخل المستشفى، ووضع نظام محدد لدخول وخروج المرضى وذويهم.

وأشار الوزير إلى نقص الخدمات المقدمة للمرضى، حيث لا يوجد مكتب لخدمة المواطنين داخل المستشفى لإرشادهم وتوجيههم.

ورصد الوزير تهالك الأقسام الداخلية والمستلزمات الطبية، ووجود أدوية ملقاة على الأرض دون اتباع نظام آمن لحفظها.

وأكد الوزير على أهمية تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى في مستشفى بركة السبع المركزي، وشدد على ضرورة اتباع معايير السلامة والأمان في حفظ الأدوية، ووجه الوزير بمتابعة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

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