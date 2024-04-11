الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

التاريخ والأهمية.. كل ما تود معرفته عن اليوم العالمي لمرض باركنسون 2024

مرض باركنسون
مرض باركنسون

اليوم العالمي لمرض باركنسون 2024.. مرض باركنسون هو اضطراب تنكس عصبي تقدمي يستهدف بشكل رئيسي الجهاز العصبي ويؤثر على أجزاء الجسم التي تتحكم فيها الأعصاب. يؤدي تلف الخلايا العصبية في الدماغ إلى انخفاض مستويات الدوبامين، مما يؤدي إلى مرض باركنسون. 

وفقا لموقع hindustantimes بعض أعراض مرض باركنسون هي الارتعاش، وبطء الحركة، والتصلب، وفقدان التوازن. عادة ما يبدأ مرض باركنسون ببطء، مع حدوث هزات بالكاد تكون مرئية.

 فقدان الذاكرة والخرف وصعوبة الفهم والتفكير هي بعض من التأثيرات المعرفية لمرض باركنسون. يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض باركنسون كل عام لرفع مستوى الوعي حول هذا الاضطراب،  بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم لهذا العام، إليك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار.

تاريخ

يتم الاحتفال باليوم العالمي لمرض باركنسون في 11 أبريل من كل عام. وفي هذا العام، يصادف اليوم الخاص يوم الخميس.

في عام 1817، كان الدكتور جيمس باركنسون أول شخص يكتشف أول حالة لمرض باركنسون. وفي عام 1997، أعلنت الجمعية الأوروبية لمرض باركنسون أنه سيتم الاحتفال بيوم 11 أبريل باعتباره اليوم العالمي لمرض باركنسون من كل عام. كما شاركت منظمة الصحة العالمية في رعاية هذا الحدث.

دلالة

في هذا اليوم، يجتمع الناس معًا لاستكشاف طرق بحث جديدة يمكننا من خلالها تقييد أو إبطاء تقدم هذا المرض. كما أنه يخلق الفرصة للاحتفال بالتقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال في فهم هذا المرض وأعراضه. على مدى العقود القليلة الماضية، تم إجراء تحسينات كبيرة في فهم هذا المرض ومرافق العلاج. ويهدف هذا اليوم إلى الاعتراف بجهود الممارسين الصحيين الذين يعملون على تحسين نوعية الحياة للمصابين بمرض باركنسون. شاركت جمعية باركنسون أوروبا، المؤسس المشارك لليوم العالمي لمرض باركنسون، على موقعها الرسمي على الإنترنت – في يوم باركنسون العالمي هذا، أنهم يرغبون في التركيز على توضيح أهمية النشاط البدني وممارسة الرياضة للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب.

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