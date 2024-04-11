عزز تركيزك وحافظ على صحة دماغك مع هذه الأطعمة المذهلة

يعتبر البحث على الأطعمة التى تساعد فى تعزيز صحة الدماغ من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير منا، وذلك لتعزيز التذكر فأغلبنا يعانى من مشكلة النسيان وعدم التركيز، فكما جاء في موقع “هيلث”، فهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد على ذلك ومنها:

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والرنجة، من الأطعمة القوية للدماغ. إنها مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسينويك (DHA)، والتي تعتبر أساسية لصحة الدماغ، تم ربط هذه الأحماض الدهنية بزيادة تعلم الدماغ والذاكرة والرفاهية المعرفية وتدفق الدم.

لسوء الحظ، لا يخزن الجسم أوميغا 3 بكفاءة مثل الدهون الأخرى، مما يعني أن هناك مساحة تخزين محدودة للدماغ للاستفادة منها عند الحاجة.

الخضر الورقية

تحتوي الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب واللفت على العديد من العناصر الغذائية الصحية للدماغ. إنها مليئة بفيتامين K، واللوتين، والنترات، والفولات، والتي ثبت أنها تبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، وتوصي أحدث الإرشادات الغذائية بأن يستهلك البالغون 2.5 كوب من الخضار يوميًا، لكن معظم الناس لا يلتزمون بهذه التوصية.

يمكن أن تساعدك زيادة تناولك للخضروات الورقية الخضراء على تلبية احتياجاتك الغذائية مع دعم صحة الدماغ، في حين أن السلطات هي وسيلة ممتازة لاستهلاك الخضار الورقية، هناك العديد من الطرق الأخرى لإضافة هذا النوع من الخضار إلى نظام غذائي متوازن. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الخضروات الطازجة إلى العصائر وأطباق المعكرونة وأوعية الحبوب، على سبيل المثال لا الحصر.

البيض

البيض متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، ويضيف نكهة وعناصر مغذية للعديد من أطباق الطهي الكلاسيكية، إنها مليئة بالمركبات المغذية الكثيفة التي تقدم فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك فوائد للدماغ، على سبيل المثال، يحتوي البيض على الكولين، الذي يدعم صحة الدماغ طوال العمر.

يعد البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

المكسرات

إن إدراج المكسرات في نظام غذائي متوازن قد يفيد الدماغ وعافيته على المدى الطويل. تعتبر المكسرات مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الدماغ الجيدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول المكسرات على المدى الطويل يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن.