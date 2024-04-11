الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

عزز تركيزك وحافظ على صحة دماغك مع هذه الأطعمة المذهلة

جريدة الدستور

يعتبر البحث على الأطعمة التى تساعد فى تعزيز صحة الدماغ من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير منا، وذلك لتعزيز التذكر فأغلبنا يعانى من مشكلة النسيان وعدم التركيز، فكما جاء في موقع “هيلث”، فهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد على ذلك ومنها:

الأسماك الدهنية

تعتبر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والرنجة، من الأطعمة القوية للدماغ. إنها مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض دوكوساهيكسينويك (DHA)، والتي تعتبر أساسية لصحة الدماغ، تم ربط هذه الأحماض الدهنية بزيادة تعلم الدماغ والذاكرة والرفاهية المعرفية وتدفق الدم.

 لسوء الحظ، لا يخزن الجسم أوميغا 3 بكفاءة مثل الدهون الأخرى، مما يعني أن هناك مساحة تخزين محدودة للدماغ للاستفادة منها عند الحاجة.

  الخضر الورقية

 تحتوي الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب واللفت على العديد من العناصر الغذائية الصحية للدماغ. إنها مليئة بفيتامين K، واللوتين، والنترات، والفولات، والتي ثبت أنها تبطئ التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، وتوصي أحدث الإرشادات الغذائية بأن يستهلك البالغون 2.5 كوب من الخضار يوميًا، لكن معظم الناس لا يلتزمون بهذه التوصية.

يمكن أن تساعدك زيادة تناولك للخضروات الورقية الخضراء على تلبية احتياجاتك الغذائية مع دعم صحة الدماغ، في حين أن السلطات هي وسيلة ممتازة لاستهلاك الخضار الورقية، هناك العديد من الطرق الأخرى لإضافة هذا النوع من الخضار إلى نظام غذائي متوازن. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الخضروات الطازجة إلى العصائر وأطباق المعكرونة وأوعية الحبوب، على سبيل المثال لا الحصر.

البيض

 البيض متعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، ويضيف نكهة وعناصر مغذية للعديد من أطباق الطهي الكلاسيكية، إنها مليئة بالمركبات المغذية الكثيفة التي تقدم فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك فوائد للدماغ، على سبيل المثال، يحتوي البيض على الكولين، الذي يدعم صحة الدماغ طوال العمر.

يعد البيض أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين، لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

  المكسرات

إن إدراج المكسرات في نظام غذائي متوازن قد يفيد الدماغ وعافيته على المدى الطويل. تعتبر المكسرات مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الدماغ الجيدة، وقد أظهرت الدراسات أن تناول المكسرات على المدى الطويل يمكن أن يقلل من خطر التدهور المعرفي لدى كبار السن.

أطعمة تساعدك على الحماية من أمراض الدماغ تعزز التركيز أمراض الدماغ الدماغ الأسماك الدهنية

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

مصدر أمنى: سقوط أباطرة الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزتهم نحو مليارين و83 مليون جنيه

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

"شقو" لعمرو يوسف يُحقق إيرادات قياسية فى أول أيام عيد الفطر

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

تفحم محل ملابس في حريق غرب الإسكندرية.. والنيابة تُحقق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ188 للعدوان.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة