الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الطاقة الخضراء.. نهج وزارة البترول والثروة المعدنية لمستقبل مستدام

الطاقة الخضراء
الطاقة الخضراء

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتنمية مشاريع الطاقة الخضراء، إيمانًا منها بأهمية هذه المشاريع في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي.

 وتعد وزارة البترول والثروة المعدنية من أهم الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع، حيث تنفذ الوزارة حاليًا عددًا من المشاريع الخضراء الهامة، تشمل:

مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب

يهدف إلى إنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) اعتمادًا على 250 ألف طن سنويًا من قش الأرز.

يسهم في تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلية وإحلال الواردات.

كما يسهم في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنويًا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو.

 مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى

يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من الإيثانول الحيوى.

ويسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 300 ألف طن سنويًا.

ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار.

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شركة دمياط للأمونيا الخضراء

ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات.

وتهدف إلى إنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.

وستسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 120 ألف طن سنويًا.

 مشروع الوقود الحيوى المستدام

يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) اعتمادًا على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام.

يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التى تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدى اعتبارًا من يناير 2025.

ستسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 400 ألف طن سنويًا.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 380 مليون دولار.

وينتج 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام (SAF).

ومن المخطط إقامة المشروع بالإسكندرية.

خطوة مهمة

هذه المشاريع خطوات مهمة على طريق تحقيق أهداف مصر في مجال الطاقة الخضراء، وتؤكد التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئي.

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