دم وسرقة.. حارس يفقد حياته فى معركة مع لصوص

هزت جريمة قتل بشعة أرجاء إحدى شركات الدقهلية، حيث لقى حارس الشركة مصرعه على يد لصّين حاولا سرقة أموالها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الواقعة، والقبض على المتهمين، بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة.

تفاصيل الجريمة

تعود تفاصيل الواقعة إلى أنّ أحد المتهمين كان يعمل سابقًا في الشركة، وقد خطط مع صديقه لسرقة أموالها.

وفي ليلة الجريمة، تسلّل المتهمان إلى الشركة بعد تسلق السور، وعندما اعترضهما حارسها، قاما بالتعدي عليه باستخدام ماسورة حديدية، ما أدى إلى مقتله في الحال.

جريمة مزدوجة

لم يكتفِ المتهمان بقتل الحارس، بل واصلا جريمتهما بِسرقة مبلغ مالي من الشركة، قبل أن يلوذا بالفرار.

مصير قاتلي الحارس

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب جريمة القتل والسرقة.

وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لعرضهما على محكمة الجنايات.