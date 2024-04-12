الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المتهمان بقتل خفير طلخا: "خلصنا عليه لسرقة أموال الشركة"

جثة
جثة

اعترف المتهمان بـقتل خفير داخل إحدى الشركات بمحافظة الدقهلية، لسرقة أموال الشركة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد المتهمان أن أحدهما كان يعمل في الشركة، وخططا سويا لارتكاب الجريمة، إلا أنهما أثناء تنفيذ الجريمة اعترض طريقهما الخفير، فقاما بالتعدي عليه ما أدى إلى مقتله.

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وأوضح المتهمان أنهما قاما بقتل الخفير عن طريق استخدام ماسورة حديدية وضرباه في رأسه وأنحاء جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركاه غارقًا في دمائه، ثم أكملا جريمة السرقة.

وأكد المتهمان أنهما دخلا إلى الشركة عن طريق تسلق السور، وغادرا المكان بعد تنفيذ جريمتي القتل والسرقة، وأنفقا جزءًا من المبلغ المالي المسروق على رغباتهما الشخصية.

وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة مقتل خفير بإحدى الشركات في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وسرقة مبلغ مالى من الشركة  وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

محافظة الدقهلية سرقة أموال مركز طلخا مقتل خفير خفير طلخا

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