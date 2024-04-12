عياري ناري بالرأس.. تفاصيل قتل مزارع بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ملابسات ضبط مزارع قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فى أسيوط.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، من أحد المستشفيات يفيد باستقباله مزارعا، مُصاب بعيار ناري بالرأس ووفاته متأثرًا بإصابته.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبسؤال نجله مزارع، قرر بحدوث مشاجرة بين والده ومزارع بسبب خلافات حول الجيرة أطلق خلالها الأخير عيارا ناريا، من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه والده محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.