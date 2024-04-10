طمع في "التوك توك".. القبض على متهم بقتل سائق لسرقته في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البداري بمديرية أمن أسيوط، بالعثور على جثة أحد الأشخاص في دائرة المركز.

نجحت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق توك توك، مقيم بدائرة المركز.

اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، حي استوقف المجني عليه أثناء قيادته مركبة توك توك لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجني عليه، إلا أنه رفض فقام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ما أدى لإصابته التي أودت بحياته، واستولى على المركبة ومبلغ مالي.

وأرشد عن (مركبة "التوك توك"، الأداة المستخدمة)، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.