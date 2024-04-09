الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

يمنح شهادات دراسية مزورة. القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت وزارة الداخلية،من ضبط شخص بكفرالشيخ لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى. 

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية - طلبات تسجيل إلتحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية كيان تعليمي وهمي النصب والاحتيال أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

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