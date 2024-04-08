مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. رياض الخولى: الغزولى سيدفع ثمن ما فعله لعائلتى الغول وضرغام

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مثيرة، حيث ظهر رياض الخولي، داخل فيلا أحمد ماهر وبصحبتهم محمد علاء وزوجته غادة عبدالرازق، وأصيب الخولي بحالة هيستيرية من الضحك، قائلا: "أنا بضحك على خيبتي لا حول ولا قوة إلا بالله، سريف وزكريا باعوا لي الوهم واستولوا على أموالي".

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 قال رياض الخولي لنجله محمد علاء عليك أن ترفع رأسك؛ لأن أخاك لم يمت ويده ملوثة بدم علي، فردت غادة أن علي مات وسامح ومعتز ماتوا وولاء وعفاف في السجن.

وكشفت غادة عبدالرازق عن أن رياض الخولي أعطى لشوقي زوج شقيقته لدس السم لها بقصد قتلها.

واتفق رياض الخولي معهم على ضرورة أن ينتقم من شريف الغزولي على كل ما فعله، وطالب ياسين الغول بأن يكشف لهم عما يربطهما بشريف الغزولي، وسوف يتم ذلك خلال مقابلة بين أحمد ماهر ومحمد نجاتي ليلا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.