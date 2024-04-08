الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مي القاضي لـ"الدستور": إهانة الزوجة وضربها أسوأ من الخيانة

مي القاضي
مي القاضي

حققت الفنانة مي القاضي، نجاح كبير بشخصية ولاء التي قدّمتها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر شبكة قناة cbc التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتصدرت من خلالها محركات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وتابعت القاضي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "شخصية ولاء في صيد العقارب شهدت تحولًا وتطورًا ضمن الأحداث، وما وقع بها نتيجة التسرع، وطول الوقت مرفهة، وشخصيتي الحقيقية ولكن ليست بدرجة ولاء، وهذا عيب أحاول العمل عليه".

وأضافت  الفنانة مي القاضي: "إهانة الزوجة وضربها أسوأ من الخيانة، ومي القاضي في الحقيقة لو اضربت على إيد جوزي مش هقبل أبدًا ولا يوجد تهاون فيه، ومسلسل صيد العقارب ناقش الكثير من القضايا الهامة في المجتمع المصري".

 

 

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبد المغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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