صيد العقارب الحلقة 28..  غادة عبدالرازق تمسك بخيط نيرفانا للإيقاع بمحمد نجاتي

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث استلمت غادة عبدالرازق وزوجها محمد علاء تقرير مراقبة محمد نجاتي من حازم الهاكر وريمون الذي وضعوا نجاتي تحت أعينهم على مدار 24 ساعة، وقالوا لها أنه حريص وتصرفاته غريبة جدا.



مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 كشف حازم الهاكر عن أنه رصد مجموعة من الرسائل بينه وبين نيرفانا سكرتيرته الخاصة، وأنه ركب هاتفها المحمول وجد صور تجمعهما وأنهما كانت بينهما علاقة، ونيرفانا كل خالتها حزينة على قصة التواصل الاجتماعي.



مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله اسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن