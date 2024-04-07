الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. توبة المؤذن يلتقي الغول في المسجد

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 28

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث فوجئ مؤذن المسجد الذي كان يأوي مصطفى ضرغام وقت اختفاءه بدخول إسماعيل الغول عليه فقال له لماذا تأخرت أنا في انتظارك منذ فترة مما أصاب الغول الذهول متسائلا هل هو يعرفه؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، قال مؤذن المسجد له مصطفى ضرغام أوصاني بك وأنا أخوك توبة صديق مصطفى.
 

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مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28
تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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