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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. أحمد ماهر يتصل برياض الخولي بعد صراع الدم والثأر

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة28

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث اتصل أحمد ماهر برياض الخولي في مفاجأة غير متوقعة ليخبره بسر والدة محمد نجاتي، الذي رد عليه قائلا: والدة محمد نجاتي مدفونة منذ 40 عاما.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، طلب إسماعيل الغول من حسن ضرغام مقابلته في الحال.
 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28..  غادة عبدالرازق تبشر زوجها محمد علاء بأجمل خبر

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28
وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28
تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب
ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب
ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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