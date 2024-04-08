مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. غادة عبدالرازق تحاول إلهاء شريف لصالح زوجها

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "صيد العقارب"، وقررت عايدة "غادة عبدالرازق" إلهاء شريف "محمد نجاتي" حتي يتمكن ياسين زوجها "محمد علاء جاميكا" من الدخول إلى شركة الأخير للحصول على مستندات هامة، وذلك أثناء عرض الحلقة يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

وتصاعدت أحداث الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، وظل الثنائي شريف الغازولي "محمد نجاتي" وعايدة "غادة عبدالرازق" يتحدثان سويًا بشأن الفويس الذي وصل للأخيرة بمحاولة قتل إسماعيل الغول لها.

وتساءلت عايدة "غادة عبدالرازق" عن كيفية الاستفادة من هذا التسجيل الصوتي الذي حصلت عليه، في إدانة إسماعيل الغول، وكل هذا الوقت كانت تحاول إلهاؤه حتي يتمكن زوجها ورجالها من الدخول للشركة للحصول على المعلومات التي تدين شريف "محمد نجاتي".

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم وهم كلٍ من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.