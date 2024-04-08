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فن

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق" الحلقة 28

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من قِبل روّاد السوشيال ميديا عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب، وذلك بسبب تسارع وتيرة الأحداث به، والذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

ويرصد "الدستور" موعد اعادة مسلسل صيد العقارب لـ "غادة عبدالرازق" الحلقة 28، في سياق السطور التالية.

مسلسل صيد العقارب مواعيد إعادة الحلقة 28

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الـ 28 من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

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مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

صيد العقارب تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة الـ 7:30 مساءً، حصريًا عبر قناة cbc التابعة لشبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما أنها تعاد في تمام الساعة الـ 9:30 مساء عبر قناة cbc دراما.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

تعرض الحلقة الثامنة والعشرون عبر شبكة قنوات cbc، ومن خلال قناة cbc دراما، كما تعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

وتلعب الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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