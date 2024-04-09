القبض على شابين يروجان للأعمال المنافية عبر "السوشيال ميديا" بالعمرانية

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على شابين بالعمرانية، لاتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية ترويج شابين عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.