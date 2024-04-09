الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على شابين يروجان للأعمال المنافية عبر "السوشيال ميديا" بالعمرانية

حبس
حبس

نجحت  الأجهزة الأمنية في القبض على شابين بالعمرانية، لاتهامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأكدت معلومات  وتحريات الأجهزة الأمنية ترويج شابين عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب.

 

الأجهزة الأمنية بالترويج الاعمال المنافية للآداب مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتحريات

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