مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. المقدم حسام يغازل ميار الغيطى داخل فيلا والدتها

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مثيرة، حيث تقابلت ميار الغيطي "عائشة ضرغام" مع المقدم حسام، ضابط المباحث، والذي بدأت بينهما بشائر قصة حب، وقالت له إن موضوع إطلاق النيران على شقيقها مصطفى قد مر بسلام، وأنت لا تعي قيمة مصطفى لدينا، فهو مثل الهواء الذي نتنفسه، وحينما شعرنا بالحرمان منه شعرنا بضيق وخنقة كبيرة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

في مسلسل صيد العقارب الحلقة29 رد المقدم حسام أنه يعرف قيمة مصطفى جيدا، واستكمل كلامه أن الإنسان قيمته كبيرة وأحيانا لا نشعر بوجوده إلا إذا شعرنا بفقدانه، وقال لها أنا سعيد بحديثي معك ووجودي بجوارك.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.