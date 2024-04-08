الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب الحلقة 29.. ياسين الغول يطالب نيرفانا بالإفصاح عن مكان الكاميرات داخل شركاتهم

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة29

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مثيرة، حيث قالت نيرفانا لغادة عبدالرازق وزوجها محمد علاء أنا شريف طردني من الشركة، ولن استطيع مساعدتكم في شيء

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 قال محمد علاء لنيرفانا نحن نعرف أنه طردك من الشركة، وهذا لايمنع انك تعلمين كل شيء والمطلوب معرفة مكان الكاميرات التي يقوم بتشغيلها داخل الشركة ونريد معرفة أين مكانها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ"غادة عبدالرازق" الحلقة 28

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

 

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبد المغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

 

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