مسلسل صيد العقارب أحداث الحلقة 29.. رياض الخولي يفكر في مواجهة عائلته بسر خطير

بدأت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل صيد العقارب، بعودة العلاقات بين عائلة آل ضرغام وعائلة الغول، والذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حرصًا منهم على الحفاظ على حياتهم في مواجهة شريف (محمد نجاتي).

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ 29 مسلسل صيد العقارب، وظل إسماعيل الغول (رياض الخولي) يتحدث مع نفسه أثناء عودته بعد لقاءه مع صديق عمره حسن ضرغام (أحمد ماهر) هل يخبر أولاده بقصة شريف أم لا، وهو الأمر الذي سبب له حيرة كبيرة وغير متوقعة.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم وهم كلٍ من:-

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.