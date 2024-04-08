صيد العقارب الحلقة 29.. مجدى بدر يعاهد زوجته على فتح صفحة جديدة

شهد مسلسل "صيد العقارب" الحلقة 29 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مثيرة، حيث اصطحب مجدي بدر زوجته بنت عائلة الغول في قعدة رومانسية في أحد المطاعم الشهيرة، وقال لها لدي إصرار بالخروج معك للخروج من حالة الضيق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 ردت بنت الغول أنت لا تشعر بما نحن فيه المصائب ما زالت تحيط بينا، وأنت طيلة الوقت لم تكن معي ولم أشعر بي.

وقال لها أنا أحبك وما زالت أحبك ونريد أن نخرج من هذه الدائرة ونعيش حياتنا ونعوض ما فاتنا، وأحد أسباب ذلك كان زواج والدك إسماعيل الغول من سيمون، وسوف أعوضك عن الماضي ونفتح صفحة جديدة ونقرب من بعضنا تقديرًا لأبنائنا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.