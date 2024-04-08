الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر عملة بـ30 ألف دولار أمريكى فى العجوزة

دولارات
دولارات

قامت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة في الجيزة، اليوم الأحد،بالقاء القبض على تاجر عملة سوداني الجنسية، لحيازته 30 ألف دولار أمريكي.

 

البداية بورود  معلومات للمقدم حسام عباسي، رئيس مباحث العجوزة، معلومات بتواجد سوداني الجنسية، عمره 50 عامًا، موظف على المعاش، بشارع أحمد عرابي في المهندسين، دائرة القسم، وتبادله العملات الأجنبية في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبالعرض على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، وجّه بضبط المتهم عقب استئذان النيابة العامة، نجحت الشرطة في القبض عليه بحوزته 30 ألف دولار.

وحده مباحث قسم شرطة العجوزة الجيزة القبض تاجر عملة دولار أمريكي المعاش

مواد متعلقة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. عودة صفاء الغول لمنزل آل ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28..  غادة عبدالرازق وزوجها يتفقان على مراقبة نجاتي

صيانة وتركيب السور الحديدى بنزلة "أثر النبى" بالطريق الدائرى بالمعادى

ورش عمل بأكاديمية الشرطة حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة

أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومخدرات

ضبط 19 مليون جنيه في قضايا اتجار عملات بالسوق السوداء

ضبط تجار الكيف في حملات أمنية بـ3 محافظات

شرطة المرور تضبط 15221 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

أول تعليق من جوميز بعد تأهل الزمالك إلى نصف نهائى الكونفدرالية

رسائل المثقفين للرئيس.. محمد على إبراهيم: دعمى الكامل لقراراتكم تجاه الأمن القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل