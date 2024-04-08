ضبط تاجر عملة بـ30 ألف دولار أمريكى فى العجوزة

قامت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة في الجيزة، اليوم الأحد،بالقاء القبض على تاجر عملة سوداني الجنسية، لحيازته 30 ألف دولار أمريكي.

البداية بورود معلومات للمقدم حسام عباسي، رئيس مباحث العجوزة، معلومات بتواجد سوداني الجنسية، عمره 50 عامًا، موظف على المعاش، بشارع أحمد عرابي في المهندسين، دائرة القسم، وتبادله العملات الأجنبية في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبالعرض على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الجيزة، وجّه بضبط المتهم عقب استئذان النيابة العامة، نجحت الشرطة في القبض عليه بحوزته 30 ألف دولار.