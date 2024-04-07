أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومخدرات

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومخدرات، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 2470 مخالفة مرورية متنوعة، 26 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 264 حكما قضائيًا متنوعًا، 8 قضايا تزوير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.