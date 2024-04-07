الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 15221 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة
مخالفة

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور، واستهدفت تحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

وأسفرت عن ضبط‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 15221 مخالفة مرورية متنوعة بينها 9330 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 608 مخالفة سير دون تراخيص، 17 مخالفة دراجة نارية، 258 مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 25 مخالفات موقف عشوائى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور تحقيق الانضباط المروري مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة مرورية الإجراءات القانونية وزارة الداخلية

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