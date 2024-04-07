"الداخلية" تكشف حقيقة وجود حفرة بطريق الإسكندرية الصحراوى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ما تم تداوله على "فيسبوك" بشأن تعليق تضمن الإشارة إلى وجود حفر بالطبقة الأسفلتية بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي وتسببها فى إحداث تلفيات بإطارات السيارات المترددة على الطريق.

بالفحص تبين أن الموقع محل الفحص يقع بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه محور 26يوليو.

وتم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع طبقة أسمنتية بمنطقة الحفر المشار إليها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة.