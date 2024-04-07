الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تجار الكيف في حملات أمنية بـ3 محافظات

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسوان – دمياط - الإسكندرية» بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن أسوان عن ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم 8.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش و3 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى الهيروين والشابو، بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

وضبط 4 قطعة سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات، تنفيذ 814 حكمًا قضائيًا، متنوعًا.

وبدمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم 6،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو و6،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين، 4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

وبالإسكندرية، تم ضبط 2 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية لمخدر الحشيش بحوزة متهمَين، ضبط 2 قضية سلاح أبيض ضُبط خلالهم 2 قطع سلاح أبيض بحوزة متهمَين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام مراكز الشرطة إتجار فى المواد المخدرة سلاح نارى حكم قضائى

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