تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و958 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 958 شاحنة و140 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 438 شاحنة و133 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 520 شاحنة و7سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي FUTURE ID، بوسيدون اكسبريس والحرية1 بينما تغادر السفينتين الرياض والحرية2 فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 4320 طن بضائع و495 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج، كوين نفرتيتى، اور وسينا.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1710 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان موانى البحر الاحمر تشهد عملية تطوير حيث يتم بها الاتى.

تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه. تم إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه. تم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه. تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه. جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 الف م2 بتكلفة 2،6 مليار جنيه جاري انشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر حرص اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على مشاركة العاملين بالهيئة، حفل الإفطار الجماعي، والذي نظمته الهيئة بميناء بورتوفيق البحري، وذلك بحضور اللواء بحرى أسامة صالح نائب رئيس الهيئة للتشغيل، واللواء بحري احمد صفار نائب رئيس الهيئة للشئون الإدارية والهندسية والمالية، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين بالإدارات المختلفة بديوان الهيئة والعاملين والفنيين على الوحدات البحرية والحرفيين في جو يسوده المحبة والمودة بين الجميع.

وناقش عبدالرحيم عقب الافطار مع العاملين كافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم ومقترحاتهم للرقي بمنظومة العمل، كما قام بتكريم عددا من العاملين المحالين للمعاش لبلوغهم السن القانونية وسلمهم شهادات تقدير وشكرهم على مجهوداتهم خلال فترة خدمتهم بالهيئة، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد وأن يكون عطاءهم مثالا يحتذي به لزيادة موارد الهيئة وياتي ذلك في اطار حرص القياده السياسية بالاهتمام بالفرد خلال الفترة القادمة

وحث رئيس الهيئه العاملين علي ضرورة الترابط والتكامل لزيادة معدلات دخل الهيئة والعاملين وبالتالي زيادة الدخل القومي في ظل الفترة الرئاسية الجديدة.