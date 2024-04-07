تعرف على خدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية خلال أيام العيد

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن الأتوبيسات المكيفة التي تمثل الوسيلة الأساسية للركاب بين مختلف المدن خاصة المدن الجيدة نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة والخدمات التى يقدمها السوبرجيت أيام عيد الفطر المبارك

خدمات السوبرجيت لنقل الركاب

وتستعرض “الدستور” خدمات السوبرجيت لنقل الركاب لمختلف المحافظات، وننشر في التقرير التالي خدمات الأتوبيسات المكيفة التي توضحها السوبرجيت للتيسير على المواطنين في معرفة مواعيد الأتوبيسات التي يرغبون في الحجز فيه.

تقدم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى شركات وزارة النقل خدمات نقل الركاب الخارجيــة والدخلية لمختلف المحافظات من خلال أسطول من الحافلات المتميـــــزة كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمـــة الحجز الإلكتروني.

* تقدم الشركة خـــــدمة النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحافــلات ذاكية صديقـــــــة للبيئة

* يبلغ إجمالـــــــي عــــــــدد الخطــــــــــــوط علـي مستوي الجمهوريــة (36) خـطا.

* تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة، وأحجام متفاوتة تم تصميمها بصورة تضمن توفير كل وسائل الراحة، وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية لعملائها، بما يضمن سلاسة تنقلهم، وتيسير رحلاتهم.

* يتم نقل الركاب علي خطوط محددة علي شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة وذلك من (الأسكندرية- الساحل الشمالى- مرسي مطروح- بورسعيد- السويس- شرم الشيخ- الغردقة- المنيا- أسيوط- قنا- سوهاج- الأقصر- سفاجا- نوبيع ) وقريبا من (الإسماعيلية- المنصورة)

قسم السياحة بالشركة:



* تم التعاقد مع مجموعة من الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وسيتم توصيل العميل إلى الفندق وبالإضافة للحجز عن طريق الفندق فى العودة.

رحلات العمرة



الشركة توفر لعملائها تسيير رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية بـ(مكة - المدينة المنورة) وحيث يشمل البرنامج:

1. الطيران: سعودى ومصر للطيران (القاهرة/المدينة- جدة/القاهرة) أو(القاهرة/جدة- المدينة/القاهرة)

2. الانتقالات الداخلية بالمملكة بأتوبيسات حديثة

3. مزارات المدينة المنورة ومكة المكرمة

4. رسوم التأشيرة

5. باركود وزارة السياحة

6. توفير مشرف مرافق ذى خبرة عالية

• للحجز والاستعلام:

* 01010037736 Whatsapp + call

* 01010038808 Whatsapp + call

* 01010303067 Whatsapp + call

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خدمات السوبر جيت ايام عيد الفطر المبارك

خدمات السوبر جيت ايام عيد الفطر المبارك