الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بطول 100 كم.. النقل تنشر تصويرًا جويًا لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل)

مشروعي المونوريل
مشروعي المونوريل

نشرت وزارة النقل تصويرًا جويًا لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة، حيث يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم– أوراسكوم– المقاولون العرب).

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 الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم

يبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل)  100 كم بعدد 35 محطة، وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميًا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات، ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وسيسهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا ‏‏(القاهرة الجديدة- ‏العاصمة الإدارية)، وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلًا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.‏ حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).  

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المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة، والتي لها انحناءات أفقية كبيرة، ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق، كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير. ويتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها، ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع

شاهد التصوير:

https://drive.google.com/file/d/1Hk_VRSLtrNsPYTburacac2Oo5WBVO6t3/view

 

مونوريل 2
مونوريل 2
مونوريل 3
مونوريل 3
مونوريل 5
مونوريل 5
مونوريل 6
مونوريل 6
مونوريل 7
مونوريل 7
مونوريل 8
مونوريل 8
مونوريل 9
مونوريل 9
مونوريل 10
مونوريل 10
مونوريل 11
مونوريل 11
مونوريل4
مونوريل4
وزارة النقل مشروعي المونوريل بعدد 35 محطة محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية ب تحالف شركات ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب

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