الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية تتسلم رافعة متنقلة جديدة

 أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"  مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، عن أنها استلمت رافعة ميناء متنقلة جديدة مجهزة بأحدث المواصفات، ما يمهّد لرفع الطاقة الإنتاجية والكفاءة لصالح المتعاملين.

موانئ دبى: مصر تشكل سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية وخمسة مكاتب جديدة للشحن بها

الاستثمار في المعدات والرافعة الجديدة شاهد على البرنامج الطموح لتوسيع وتطوير المحطة 

وأشارت  المجموعة  فى بيان لها اليوم إلى وصول رافعة الميناء المتنقلة، وهي من صناعة  Konecranes إلى الميناء على متن السفينة البرتغالية Vestvind قادمة من بلجيكا. وقد صممت الرافعة لخدمة الجيل الجديد من السفن وناقلات البضائع العملاقة حيث تبلغ طاقتها 125 طنًا ومعدل تفريغ يبلغ 10 آلاف طن يوميًا.

وأشارت  مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد"  إلى أنها استلمت في  ميناء العين السخنة معدات تحميل جديدة مكونة من رافعتين تحميل كاتربيلر 988K -  بقدرة رفع 25 مترًا مكعبًا لكل منهما تحميل سيارات النقل أيضًا ما يهدف إلى تعزيز كفاءة محطة الحاويات والتي سيتم تشغيلها خلال الشهر الحالي..

وتعد هذه المعدات هي الأحدث من نوعها تصل إلى ميناء مصري، كجزء من استثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" في أحدث المعدات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة ودفع تدفق التجارة الدولية داخل وخارج ميناء العين السخنة وتقديم خدمة أفضل.

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يذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" افتتحت خمسة مكاتب شحن في مصر، ما بين القاهرة، الإسكندرية، مطار القاهرة، السخنة، وبني سويف، كجزء من شبكتها العالمية لشحن البضائع..

هذه المكاتب الخمسة مكاتب للشحن تقع في القاهرة والإسكندرية ومطار القاهرة والسخنة وبني سويف وتخطط لافتتاح المزيد من المكاتب في الأشهر القادمة.

وتعليقًا على هذا التوسع، صرح أورس مول المدير التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية  في جمهورية مصر العربية: "تشكل مصر سوقًا متنامية للخدمات اللوجستية، حيث تسعى إلى أن تكون محورًا تصنيعيًا في المنطقة؛ وتتطلع الشركات للنمو من خلال  توفر سلاسل توريد مرنة والكفاءة. ونحن حاليًا بصدد عملية بناء مجمع لوجستي، وميناء للعمليات في العين السخنة، حيث يشكلان معًا جزءًا من جهودنا المتواصلة واستثماراتنا من أجل تطوير الحلول اللوجستية المتكاملة لدعم احتياجات الشركات، والمتطلبات التجارية المتزايدة في مصر".

ومن جانبه أضاف كاش أجراوال، نائب الرئيس التنفيذي لشحن البضائع في شمال إفريقيا وشبه القارة الهندية: "مع إنشاء خدمات شحن البضائع هذه، المخصصة لتوفير حلول شاملة للشحن الجوي والبحري، وخدمات النقل بالشاحنات، والتخليص الجمركي، ومرافق التخزين، نسعى إلى تبسيط عمليات اللوجستيات لمتعاملينا في مصر، ما يضمن أن تكون عملية سلاسل التوريد سلسة وفعالة. ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات تحت سقف واحد، يمكننا تلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة للشركات التي تتطلع إلى نقل البضائع عبر وسائل النقل المختلفة".

ويستمر نمو "دي بي وورلد" القوي في مجال شحن البضائع والتطور الكامل للعمل التجاري بداية من تشغيل الموانئ التقليدية والمطارات، وحتى تقديم الخدمات الكاملة والحلول المتكاملة لسلسلة التوريد.

موانئ دبي العالمية تتسلم رافعة متنقلة جديدة متنقلة
موانئ دبي العالمية تتسلم رافعة متنقلة جديدة متنقلة
مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي ورلد المحطة متعددة الأغراض ميناء العين السخنة المواصفات القاهرة الإسكندرية مطار القاهرة

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