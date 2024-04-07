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مسلسلات رمضان 2024

صيد العقارب الحلقة 28.. محمد علاء يكشف سر خطير عن والده أمام غادة عبدالرازق

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة28

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث تقابلت غادة عبدالرازق مع زوجها محمد علاء، الذي كشف لها مفاجأة عن القاتل المأجور زكريا.

مسلسل صيد العقارب  الحلقة 28

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 محمد علاء قال لغادة عبدالرازق، أن والده هو من اتصل بزكريا لقتلها وقتل والدها، ولكن المفاجأة أن زكريا لم ينفذ العمليتين وفوجئ بتنفيذهما، وفقا لاتصال مع المقدم حسام.
 

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مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذي قتله اسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

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قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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مسلسل صيد العقارب الحلقة28 يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة حيث مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7 30 مساء على قناة سي بي سي مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28 حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها قصة مسلسل صيد العقارب ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة ابطال مسلسل صيد العقارب ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من أحمد ماهر في دور حسن ضرغام رياض الخولي في دور إسماعيل الغول محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام منال سلامة سيمون في دور سماسم مجدي بدر محامي محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم محمد علاء جاميكا في دور ياسين عماد صفوت سامية عاطف ميار الغيطي أحمد ماجد نجل الغول صفاء جلال أحمد جمال سعيد في دور معتز عزوز عادل مي القاضي في دور ولاء سيف الديربي محمد صلاح الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس صيد العقارب من تأليف باهر دويدار إنتاج فينومينا

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