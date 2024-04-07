مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. أحمد ماهر يرفض كشف سر والدة محمد نجاتي لنجلته غادة عبدالرازق

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجهت غادة عبدالرازق لزيارة والدها في الفيلا بعد الخبر السعيد باستفاقة شقيقها مصطفى ضرغام من الغيبوبة وأشادت بدور الطبيب المعالج له، وفي هذا الوقت اتصل بها المقدم حسام ليسألها عن هل لدى والدها معلومات بأن والدة محمد نجاتي من نفس البلد.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28 ورد عليها أحمد ماهر أن محمد نجاتي لم يخبره بذلك إطلاقا، وأخبرته أن والدة نجاتي من نفس البلد وتدعى صفاء عبدالجبار حنفي.

وتفاجأ أحمد ماهر بما سمع وقال لها إن محمد نجاتي حضر من البلد لأخذ ثأر والدته، وطلبت منه غادة أن يكشف عن التفاصيل فنهرها بشدة وقال لها اتركيني.

وردت غادة على والدها بأن إذا لم يكشف السر فإنه بذلك يساعد محمد نجاتي على ما يفعله.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 28

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.