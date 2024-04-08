مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. ياسين الغول يستولى على كل بيانات شركة محمد نجاتى

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 29 بطولة غادة عبدالرازق أحداثًا مثيرة، حيث قطع محمد علاء لقاء زوجته مع محمد نجاتي لمحاولة استدراجه لحين الوصول إلى الكاميرات التي دسها نجاتي في شركات الغول وضرغام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، طمأن محمد علاء غادة عبدالرازق بأنهم وصلوا إلى كل الكاميرات، وتم نقل البيانات وحازم الهاكر توجه إلى المنزل، وقال لها سوف أتصل بالمقدم حسام.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 29

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، حيث تسعى غادة عبدالرازق للبحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام، الذي قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 29

تعرض الحلقة 29 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق، التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.