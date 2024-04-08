مسلسل صيد العقارب الحلقة 29.. سيمون تتبنى طفلًا يتيمًا

اكتشف ياسين "محمد علاء جاميكا" وعايدة "غادة عبدالرازق" خيطًا يمكن أن يكشف الكثير من الأسرار حول مقتل علي ضرغام "محمد علي رزق"، وكذلك سر شريف، وعلاقته بين حسن ضرغام وإسماعيل الغول، وذلك ضمن أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل صيد العقارب، الذي يعرض حصريًا عبر قناة سي بي سي، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل صيد العقارب تفاصيل الحلقة 29

وتصاعدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل صيد العقارب، وقررت سيمون "سماسم" ترك منزل إسماعيل الغول "رياض الخولي" بسبب الأحداث التي وقعت، وموت نجليها، وأثناء زيارتها للمقابر جاء إليها طفل يشحذ الأموال منها، لتقرر تبينه والعيش معه عوضًا عن فقدانها لأولادها.

ورأت سيمون "سماسم" أن هذا الطفل جاء ليسير بها في الطريق الصحيح، وقررت بناء دار للأيتام حتى لا يتسولون في الشارع.

مسلسل صيد العقارب مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

يعرض صيد العقارب في الـ7:30 مساءً عبر قناة cbc، وتعاد بعد الحلقة الأصلية في تمام الساعة الـ9:30 مساء، من خلال cbc دراما، وتعرض أيضًا عبر المنصة الرقمية watch it.

ويعاد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب في اليوم التالي في تمام الساعة الـ 1:45 صباحًا، وأيضًا لها إعادة في تمام الساعة الـ 2:45 مساءً عبر قناة سي بي سي دراما، ويمكن مشاهدتها أيضا عبر المنصة الرقمية watch it.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق دور عايدة، وبمشاركة نخبة من ألمع النجوم وهم كلٍ من:

أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

رياض الخولي في دور إسماعيل الغول

محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

سيمون في دور سماسم

منال سلامة

مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم واسمه مصطفي

محمد علاء جاميكا في دور ياسين

عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.