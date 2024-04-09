الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط صاحب محل عبايات بحوزته 4 آلاف دولار في كرداسة

ضبط متهم
ضبط متهم

شنت مباحث مركز شرطة كرداسة في الجيزة، حملة أمنية لضبط مافيا السوق السوداء في العملة الأجنبية قبل عيد الفطر المبارك، وضبطت صاحب محل عبايات بالشارع السياحي بدائرة المركز بحوزته 4 آلاف دولار لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

 البداية بورود معلومات للرائد محمد الجوهري، رئيس مباحث مركز كرداسة، بإتجار صاحب محل عبايات حريمي بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج السوق المصرفي، بدائرة المركز.

 

وبالعرض على اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، وجّه بالقبض عليه عقب استئذان النيابة العامة، ونجحت قوة من المركز في ضبطه بحوزته 4 آلاف دولار أمريكي، وأقر في اعترافاته بما ورد بالتحريات.

 

مباحث مركز شرطة كرداسة الجيزة حملة أمنية السوق السوداء العملة الاجنبية 4 آلاف دولار

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