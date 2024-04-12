الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خلافات مالية وراء قتل مواطن في أسوان

جثه
جثه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ملابسات قتل مواطن بسبب خلافات مالية في محافظة أسوان.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أشخاص "مصابين بأعيرة نارية"، أحدهم متوفى.

 تفاصيل الواقعة

بالانتقال وبسؤال والد إثنين منهم اتهم عاطلا، بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح ناري "فرد خرطوش"،  كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز على آثر وجود خلافات مالية بينهما مما أدى لحدوث حالة الوفاة والإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محافظة أسوان خلافات مالية قتل مواطن وزارة الداخلية ملابسات قتل

مواد متعلقة

6 مصابين في حادث "التكاتك" غرب أسوان

بهجة وفرحة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 12-4-2024

"شقو" يحقق رقمًا قياسيًا.. إيرادات الأفلام فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين