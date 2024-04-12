خلافات مالية وراء قتل مواطن في أسوان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن ملابسات قتل مواطن بسبب خلافات مالية في محافظة أسوان.

كان قد ورد بلاغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، من أحد المستشفيات يفيد باستقبال 3 أشخاص "مصابين بأعيرة نارية"، أحدهم متوفى.

تفاصيل الواقعة

بالانتقال وبسؤال والد إثنين منهم اتهم عاطلا، بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح ناري "فرد خرطوش"، كان بحوزته حال تواجدهم بدائرة المركز على آثر وجود خلافات مالية بينهما مما أدى لحدوث حالة الوفاة والإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.