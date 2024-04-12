الجمعة 12 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

6 مصابين في حادث "التكاتك" غرب أسوان

حادث التكاتك غرب
حادث "التكاتك" غرب أسوان

وقع حادث تصادم بين عدد 2 توكتوك بقرية غرب أسوان، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

تفاصيل الواقعة 


وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد 2 توكتوك بقرية غرب أسوان التابعة لدائرة المدينة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها، ورفع أثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على أرواحهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

غرب أسوان تكاتك اصابه 6اشخاص نقل المصابين مستشفى أسوان التخصصي

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