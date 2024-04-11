مصرع شاب غرقا أثناء السباحة في مياه النيل بأسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة غرقًا، بقرية فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، أثناء السباحة في مياه نهر النيل، وعلى الفور تم انتشال جثته ونقلها إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حول الواقعة

وتعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض شخص للغرق أثناء محاولته السباحة فى النيل بنطاق قرية فارس التابعة لدائرة المركز.

وتبين بالتحريات الأولية أن الشاب يدعى يدعى محمد نجار بدرى، يبلغ من العمر 23 سنة، وتم انتشال جثمانه ونقلها إلي المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والعرض على الطبيب الشرعى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.